25.01.2017
Altın Lale Ulusal Yarışma Jüri Üyeleri Belirlendi!.
36. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi belirlendi.
Altın Lale Ulusal Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı da kapsayan Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu’nu bu yıl Türk Tuborg A.Ş. üstleniyor.
36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek.
İlk uzun metrajlı sinema filmleri Okul’u 2003’te çeken Taylan Biraderler’in ikinci uzun metrajlı sinema filmleri, korku-gerilim türündeki Küçük Kıyamet birçok ödül kazandı.
Üçüncü filmleri Vavien ile İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandılar.
İlk TV projeleri Sır Dosyası’nı 1997’de çeken Taylan Biraderler, Cinler ve Periler, Baba ve hit komedi dizisi Beşik Kertmesi gibi bir çok ses getiren TV projesine imza attı.
Ardından polisiye dizi Alacakaranlık ve 106 bölüm süren komedi-aile dizisi Yabancı Damat geldi. TV dizisi Muhteşem Yüzyıl ile tüm dünyada toplam 200 milyon izleyiciye ulaşan Taylan Biraderler, halen Vatanım Sensin dizisinin çekimlerini sürdürüyorlar.
89. Oscar Ödülü Adayları
14 dalda aday olarak bu yılki yarışmaya damgasını vuran film, La La Land / Aşıklar Şehri oldu.
İşte Tam Liste:
EN İYİ FİLM
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
EN İYİ KADIN OYUNCU
Emma Stone, La La Land
Isabelle Huppert, Elle
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Natalie Portman, Jackie
Ruth Negga, Loving
'T2 Trainspotting' !f İstanbul’da!.
16.sı düzenlenecek ve programın tamamının 26 Ocak Perşembe günü açıklanacağı festivalin Kapanış Filmi ise belli oldu.
!f İstanbul, sinemaseverleri yıllardır merakla bekledikleri ve yılın sinema olaylarından aday bir filmle buluşturacak: T2 Trainspotting!
“Orijinalinin ruhuna sadık”
Danny Boyle’un yönettiği, 90’ların kült filmi Trainspotting'in devam filmi olan T2 Trainspotting, bizi kahramanımız Mark Renton ile birlikte Edinburgh’a, Spud, Sick Boy ve Begbie’nin 20 yıl sonraki yaşamlarına götürecek.
Boyle’un bu kez Welsh’in devam romanından uyarladığı ve oyuncularını korumayı başaran filmde Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller ve tabii ki Robert Carlyle başrolde.
Sinemaseverlerin son 10 yıldır devamının çekileceği haberleriyle heyecanlandığı proje, nihayet bu yıl tamamlandı ve ilk kez Berlin Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde seyirci önüne çıkacak.
Kötü Çocuk
Babası Kayla'yı yeni bir okula yazdırır.
Kayla, yeni okulunda Cansu ve Ömer adında iki yeni arkadaş edinir.
Tabii bir de Meriç vardır; okulun burslularından Meriç Tuna (Tolga Sarıtaş), karanlık ve kötü bir çocuktur.
'Kötü Çocuk' Meriç ile Kayla'nın tanışmalarıyla, macera ve aşk dolu bir hikaye de başlamıştır artık..
3 kitabı da aylarca çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan Büşra Küçük’ün genç jenerasyonu adeta büyüleyen Kötü Çocuk fanlarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor!
Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı filmde, baba karakterini Sarp Akkaya canlandırırken Kayla’nın annesini ise Tülin Özen oynuyor.
TAFF yapımı filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda ‘Kötü Çocuk’ kitabını da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor.