21.01.2017
Passengers / Uzay Yolcuları
Jim ve Aurora parçalanmanın eşiğine gelerek insanlık tarihinin en büyük kitlesel göçüne katılmış yolcuların hayatlarını tehlikeye atan uzay gemisindeki arızanın ardında yatan sırrı araştırmaya mecbur kalırlar.
Columbia Pictures; LStar Capital, Village Roadshow Pictures ve Wanda Pictures işbirliğiyle, bir Original Film-Company Films-Start Motion Pictures yapımı olan Morten Tyldum filmi Passengers/Uzay Yolcuları'nı sunar.
Başrollerini Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne ve Andy Garcia’nın paylaştığı filmi Jon Spaihts yazdı, Morten Tyldum yönetti.
Passengers/Uzay Yolcuları'nın yapımcılığını Neal H. Moritz, Stephen Hamel, Michael Maher, ve Ori Marmur; yönetici yapımcılığını ise David Householter, Ben Browning, Jon Spaihts, Bruce Berman, Greg Basser, Ben Waisbren ve Lynwood Spinks gerçekleştirdi.
Filmin görüntü yönetimi ASC ve AMC üyesi Rodrigo Prieto’nun, yapım tasarımı Guy Hendrix Dyas’ın, kurgusu ACE’den Maryann Brandon’ın, kostüm tasarımı Jany Temime’ın, müziği ise Thomas Newman’ın imzasını taşıyor.
Belle et Sebastien, L'aventure Continue / Sebastian Sevgili Dostum
Sebastien artık 10 yaşındadır ve 2 yıldır görmediği arkadaşı Angelina'nın dönüşünü büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.
Genç kadını Alpler'in bu küçük köyüne taşıyan uçağın dağlarda yere çakıldığı haberi gelir.
Birkaç gün süren aramalar henüz sonuç vermemiş, enkaz bulunamamıştır.
Yetkililere göre, kurtulan da olmamıştır.
Tüm kasaba umudunu kaybetse de Sebastien, haberlere inanmaz ve vakit kaybetmeden Angelina'yı aramak ister.
Sebastien'ın dedesi de umutludur ve Sebastian'a yardım edecektir.
Dedesi bölgedeki tek pilotu ayarlar; ona göre Peter adındaki bu adam, Angelina'yı bulmalarına yardım edebilecektir.
Sadık köpeği Belle ile birlikte Sebastien, hayatının en tehlikeli macerasına başlarken; belki de hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir sırrın da peşine düştüğünün farkında değildir..
19.01.2017
Resident Evil: The Final Chapter
Resident Evil: Retribution'daki olaylardan hemen sonra toparlanan Alice (Milla Jovovich), ölümsüzlere / zombilere karşı insanlığın nihai direnişinin tek kurtuluş savaşçısı olarak şimdi kabusun başladığı yere, Raccoon Şehri'ne geri dönmelidir.
Umbrella Corporation da burada, kıyametten kurtulanlara karşı girişeceği son saldırı için, güç toplamaktadır..
Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Oyuncular: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen
Yapımcılar: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer, Samuel Hadida
Yürütücü Yapımcılar: Martin Moszkowicz, Victor Hadida
Köprüde Buluşmalar: 2017 Work in Progress başvuruları başladı!.
36. İstanbul Film Festivali sırasında 13-14 Nisan tarihlerinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Work in Progress, Türkiye'den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.
Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları Köprüde Buluşmalar kapsamında yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak.
Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Filmlerin yapımcısına verilecek olan Work in Progress ödülleri:
Color Up Ödülü: Bu yıl ilk defa verilecek olan ödül, filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsıyor.
Başka Sinema Ödülü: Bu üçüncü kere verilecek olan ödül, tamamlanmasının ardından filme Başka Sinema salonlarında VPF (sanal baskı) bedelinden muaf gösterim hakkı sunar.