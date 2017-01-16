16.01.2017
Topuklu Terlik Süt Yapar
Yönetmenliğini Görkem Şarkan’ın üstlendiği Topuklu Terlik Süt Yapar'ı, Figen Şakacı kendi romanından tiyatroya uyarladı.
Oyunda, 40’lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git gellerini mizahi bir dille anlatıyor.
Dikkat çekici ekibi ve etkileyici metniyle yılın iddialı oyunlarından biri olmaya hazırlanan Topuklu Terlik Süt Yapar'ın kadrosunda; Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak ve Mert Aykul yer alıyor.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan Topuklu Terlik Süt Yapar'ın prömiyeri, 19 Ocak 2017, Perşembe akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.
Oyun, prömiyerinin hemen ardından 20 Ocak 2017, Cuma akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 21 Ocak 2017, Cumartesi akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
'Shut In / İçeride' 27 Ocak'ta vizyonda!.
Gece yarısı duyduğu kaynağı bilinmeyen seslerin gölgesinde yazdığı ilk senaryoyu bitirmesi altı haftasını alıyor.
Sonucunda ise, karışık duygular ve rahatlatıcı ancak dolambaçlı bir sona sahip şiddetli bir psikolojik gerilim oluyor.
“Kafalardaki gerilim türünü değiştirmek istedim.” diyor Hodson.
“Geri dönüp gerçekten neler olduğunun farkına varabilmeniz için yolumun üstünde küçük ipuçları bırakmak istedim ve bu tatmin edici olacaktı.”
Yapımcı ve Lava Bear’in başkanı olan Tory Metzger, senaryodan anında etkilendiğini ve okuduğu hiç bir şeye benzemediğini söylüyor.
“Eğer benim gibi çok sayıda senaryo okursanız çoğunlukla hikayenin nereye gideceğini tahmin ediyorsunuz ve çoğunlukla haklı çıkıyorsunuz. Ancak bu senaryoda ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Senaryonun dramatik bir hikaye olmadığını anlamam için 60 sayfa okumam gerekti. Bunu yapabilmek hiç de kolay değil.”
14.01.2017
American Honey
Jack’in (Shia LaBeouf) de yer aldığı bu grupta Star’ı, yaşayacağı aşk ve renkli parti geceleri bekliyor.
Fransız Première dergisinin “Z Kuşağı için Easy Rider” olarak tanımladığı, Cannes'da çoğu eleştirmeni kendine hayran bırakan ve festivalden Jüri Ödülü ile dönen yeni Andrea Arnold filmi American Honey, daha şimdiden günümüz Amerikan gençliğini en iyi anlatan filmlerden birisi olarak kabul ediliyor.
Aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star'ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklemlenerek çıktığı uzun yolculuğu konu alan film; şahane bir soundtrack, müthiş bir görüntü yönetimi ve perdeden taşan inanılmaz bir enerjiyle soluksuz izleniyor.
Filmin başrolündeki amatör oyuncu Sasha Lane parlarken, âşık olduğu Jake rolünde Shia LaBeouf da kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.
13.01.2017
Günay Karacaoğlu : Basit Bir Ev Kazası
Sahnelendiği günden bu yana yoğun ilgi gören oyun, hayatında gerçekler ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, aradığı aşkı bulamamış bir ev kadınının yaşadıklarını ve kurduğu hayal dünyasında mutluluğu arayışını anlatıyor.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan Basit Bir Ev Kazası; tiyatroseverleri “cesur ama ürkek” bir kadın olan Songül’ün kahkaha dolu öyküsüne davet ediyor.
Murat İpek’in yazıp yönettiği oyun, Günay Karacaoğlu’na 2009 yılında Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde “Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü getirdi.
İki perdelik komedi oyununun dekor ve sahne tasarımı Barış Dinçel’e, müzikleri ise Çiğdem Erken’e ait.