5.02.2017
Moana
Büyükanne Tala
Walt Disney Animasyon Stüdyolarından gelen Moana, halkını kurtarmak için yiğitçe bir görevle denize açılan maceraperest bir genci konu alan bilgisayar grafikleri kullanılarak yapılmış bir sinema filmi.
Yönetmen Ron Clements, “Moana, reis Motunui’nin 16 yaşındaki genç kızı. Atletik, çevik, merhametli ve son derece akıllı. Okyanusla arasında derin bir bağı var.” diyor.
Yönetmen John Musker şöyle ekliyor, “Bu yüzden halkının adalarını çevreleyen resifin ötesine geçememeleri, onu çok rahatsız ediyor. Resifin sınırları içinde kalıyorlar ve Moana bunun sebebini anlamıyor.”
Bu hikâyeye ilham veren şeyin bir kısmı Okyanusya halkının kültürü ve sözlü tarihi oldu. 3,000 yıl önce dünyanın en iyi kaşifleri olan Polinezyalı gezginler Pasifik’in uç noktalarına gitmişler ve binlerce ada keşfetmişlerdi.
Ama sonrasında, alimlere göre yaklaşık bin yıl boyunca yolculukları durmuştu – ve kimse tam olarak sebebini bilmiyordu.
Musker, “Deniz seferleri Pasifik kültürünün büyük bir parçasıdır. Eski Polinezyalılar modern enstrümanlar olmadan, sadece doğa, yıldızlar, dalgalar ve akıntı bilgilerini kullanarak denizlerde yollarını bulabiliyorlardı.” diyor.
Oyuncu Tayfası: Komik Para
Ve karışan çantada tam 735 bin pound var. Ne yaparsınız?
Çantayı polise mi teslim edersiniz?
Yoksa hayatınız boyunca o kadar parayı bir arada görme şansınız olamayacağını düşünerek ülkeden mi kaçarsınız?
Peki ya işin içine polis ve çantanın esas sahibi mafya da karışırsa!
Bu sizce şans mıdır yoksa büyük bir şanssızlık mı?
İşin içinden çıkabilmek için söyleyeceğiniz yalanlar nereye kadar devam eder?
Dünya çapında ün kazanmış Usta yazar Ray Cooney’nin kaleme aldığı ve Haldun Dormen’in çevirisini yaptığı oyun, ustaca kurgulanmış ve kahkaha garantisi vermektedir.
Komik Para
Yazan: Ray Cooney
Yöneten: Cenk Hakan Köksal
Işık Tasarım - Kumanda: Yunus Emre Usta, Murat Dedei,
Kostüm: Beyza Birgen,
Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim,
Reji Asistanı: Kevser Çamoğlu,
Oyuncu: İsmail Sağır, Tuna Gürcoşkun, Doğuş Yılmaz, Sibel Şişman, Serap Ağalar, Cem Arslan, Kerem Yılmaz, Cenk Hakan Köksal, Ali Nadir Birim
Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz,
Tiyatroevi: Ayrılık
Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çelenk’in üstlendiği Behiç Ak imzalı oyun, Tiyatroevi tarafından sahneye konuyor.
2000 yılında Prof. Dr. Semih Çelenk ve Hamit Demir önderliğinde kurulan, önceki yıl Fırat Tanış’ın da bünyesine dahil olduğu Tiyatroevi; yaratıcı, çağdaş ve çağına tanıklık eden çalışmalar ortaya koymayı amaçlıyor.
Behiç Ak mizahının en belirgin izlerini taşıyan Ayrılık; boşanmış bir çiftin ayrıldıktan bir yıl sonra bir araya gelmesiyle giriştikleri, evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve gülmece yüklü bir sorgulaması..
İkili hayata, budalalıklarımıza, sevimliliklerimize dair eğlenceli, sıcak bir güldürü olan Ayrılık'ın her anı, birilerimizin hayatında yaşadığı anlarla örtüşüveriyor.
Sahnedeki insanlar bize bir anda çok tanıdık geliyor, ama sonra biz bu hataları hiç yapmamışız, yapmazmışız gibi onların budalalıklarına, şaşkınlıklarına gülüyoruz.
4.02.2017
Topuklu Terlik Süt Yapar
Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak ve Mert Aykul’un rol aldığı Topuklu Terlik Süt Yapar, Figen Şakacı’nın Pala Hayriye romanında yer alan Pişti hikâyesinden tiyatroya uyarlandı.
Yönetmenliğini Görkem Şarkan’ın üstlendiği oyunda, 40’lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git gellerini mizahi bir dille anlatıyor.
Dikkat çekici ekibi ve eğlenceli metniyle yılın iddialı oyunlarından biri olmaya hazırlanan Topuklu Terlik Süt Yapar; 7 Şubat 2017, Salı akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izlenebilir.