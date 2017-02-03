3.02.2017
Asghar Farhadi : Yönetmen / Yazar / Yapımcı
İlk filmini 13 yaşında bir gençlik sinema kulübünde çeken Farhadi, 1991’de sinema üslubunu önemli ölçüde etkileyecek bir seçim yaparak Tahran Üniversitesi’nde tiyatro eğitimine başladığında beş kısa filmin yönetmenliğini yapmıştı.
Lisans tezini Harold Pinter’ın yapıtları ve Pinter’ın oyunlarında sessizlik ve duraklamanın işlevi üzerine yazan Farhadi, mezun olduktan sonra 1996’dan itibaren çalışmalarına Tarbiat Modares Üniversitesi’nde tiyatro yönetmenliği alanında devam etti.
Burada radyo oyunları ve ardından televizyon dizileri yazan Farhadi, mezuniyetinin ardından televizyon dizileri yazmaya ve yönetmeye başladı.
A Tale Of City / Dastane Yek Shahr, yönetmenin bu dönemdeki dizilerinin öne çıkan bir örneğiydi.
Farhadi, 2002’de ilk filmi Kumda Dans / Raghss Dar Ghobar'ı yazdı ve yönetti.
25. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü ve Rusya Sinema Eleştirmenleri Derneği En İyi Film Ödülü’ne layık görülen film, 48. Asya Pasifik Film Festivali’nde de En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.
2.02.2017
Performistanbul: Leman S. Darıcıoğlu - Zehirlenmiş Prenses
Kültürel bir yıkım olarak nitelendirebileceğimiz Tarlabaşı yenileme projesi, İstanbul’un metropol olma sürecinde geçirmekte olduğu en kritik dönüşümlerden bir tanesi.
Kentin kalbinde yer alan konumu ve toplumun çeşitli marjinal kesimlerini içinde barındırmasıyla dikkatleri hep üzerine toplayan Tarlabaşı bu defa bir performans içinde kendine yeni bir kimlik buluyor.
10 gün boyunca devam edecek ve Tarlabaşı semti ile ALAN İstanbul arasında gerçekleşecek Zehirlenmiş Prenses’te Leman S. Darıcıoğlu, Tarlabaşı bir prenses ise bu prenses nerelerde yaşadı; annesi, babası, arkadaşları, sevgilileri kimler oldu; neden zehirlendi ve tedavisi nasıl devam ediyor sorularına odaklanıyor.
Performistanbul ve Alan İstanbul iş birliği ile sanatseverlerle buluşan Zehirlenmiş Prenses performansı süresince sanatçı, silinmeye çalışan ile olan arasındaki farkın ve silinmeye direnenin peşine düşerek, kentin ve kentsel dönüşümün sokakta şu anda okunan belleğini, geçmişini ve bugününü araştırıyor.
Rock Dog / Süper Yetenek
Ancak Bodi’nin böyle bir tutkusu yoktur.
Bir gün gökyüzünden bir radyo düşer ve Bodi efsanevi rokçı Angus Scattergood’un şarkısını dinler ve dünyası değişir.
Babasının tüm itirazlarına karşın, Bodi hayallerinin peşinden koşmak için kasabayı terkedip, büyük şehire gider.
Ancak babasının ve kasabanın ezeli düşmanı aç kurtların lideri Linnux ve çetesi Bodi’nin peşindedir.
Linnux, Bodi’yi kasabaya geri dönmenin ve lezzetli koyunlara yakın olmanın bileti olarak görür.
Şimdi Bodi, aile ve arkadaşlarını kurtarmak ile yeni bulduğu hayallerinin peşinden koşmak arasında seçim yapmak zorundadır.
Rock Dog / Süper Yetenek, 3 Mart’ta vizyona girecek..
2017 Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi projeleri açıklandı!.
Köprüde Buluşmalar kapsamında uzun metrajlı kurmaca, belgesel projeleri ve yapımı devam eden filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı atölye çalışmaları ile sinema profesyonellerine yönelik birçok panel, sinema dersi ve forum yapılacak.
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne başvuran projeler, danışma ve okuma kurulu tarafından belirlendi.
110 başvuru arasından seçilen 9 kurmaca ve 1 belgesel projesi, 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak Film Geliştirme Atölyesi’ne katılmaya hak kazandı.
Atölye sonunda Köprüde Buluşmalar 30.000 TL Destek Ödülü, Melodika Ses Ödülü, Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü ve GeniusPark Görsel Efekt Ödülü sahiplerini bulacak.