29.01.2017
Live By Night / Gecenin Kanunu
Affleck ayrıca, Dennis Lehane’in çok satan ödüllü romanından filmin senaryosunu da yazdı.
Film, Affleck’in yine Lehane’den uyarladığı takdir gören dram filmi Gone Baby Gone‘dan sonra yazarla ikinci işbirliği.
Gecenin Kanunu, 1920’lerde içki yasağının devam ettiği ve içki satışının da yer altında gansterler tarafından gizlice sürdürüldüğü zamanlarda geçiyor.
Güç ve para kazanmanın fırsatı, yeterli hırsı ve siniri olan her erkek için vardır ve Boston Polis amirinin oğlu Joe Coughlin, uzun zaman önce katı kurallarına yasadışı bir insan olmak için sırtını dönmüştür.
Ancak suçluların arasında bile kurallar vardır ve Joe güçlü çete liderinin parasını ve kız arkadaşını çalarak en büyük kuralı çiğnemiştir.
‘Gecenin Kanunu’nun yapımcılığını; Appian Way tarafında Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street, Out of the Furnace) ve Jennifer Davisson (The Ides of March, Orphan), Perl Films tarafında ise Ben Affleck ve Jennifer Todd (Alice in Wonderland, Across the Universe) tarafından üstlenildi.
Filmin yönetici yapımcıları; Chris Brigham, Dennis Lehane ve Chay Carter.
Akbank Sanat: Yakın Dönem Hollanda Sineması
Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Maraton, Bay Twister- Eğlenceli Sınıf, Finn, Soof ve Neydi O Günler isimli beş film Hollandaca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
Akbank Sanat Sinema Kuşağı – Yakın Dönem Hollanda Sineması
Yer: Akbank Sanat
Program:
MARATON (The Marathon)
11 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00
BAY TWISTER - EĞLENCELİ SINIF (Mister Twister – Class Of Fun)
14 Şubat 2017, Salı saat: 19.00
FINN
18 Şubat 2017, Cumartesi saat: 15.00
28.01.2017
'Moonlight' 8 dalda Oscar adayı!.
12 Yıllık Esaret ile En İyi Film Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım şirketi Plan B’nin arkasında olduğu film, zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak bir büyüme hikayesi anlatıyor.
Metacritic’te 100 üzerinden 99 puanla “tüm zamanların en yüksek puanlı dördüncü filmi” konumunda olan film ülkemizde 17 Şubat’ta vizyona girecek.
26 Şubat’ta sahiplerini bulacak 89. Oscar Ödülleri’nde Moonlight / Ayışığı'nın Oscar için yarışacağı dallar şöyle:
· En İyi Film
· En İyi Yönetmen (Barry Jenkins)
· En İyi Uyarlama Senaryo (Barry Jenkins ve Tarell Alvin McCraney)
· En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Naomie Harris)
27.01.2017
!f 2017 Reklam Filmi yayında!.
!f 2017 Reklam Filmi, kapalı bir alanda yaşamak zorunda bırakılmış bir grup insanın kaçma çabasını ve sonunda karşılaştıkları sürprizi konu alıyor.
Yaratıcı yönetmenliğini Ayşe Bali ve Emre Kaplan’ın üstlendiği, yaratıcı ekibinde Setenay Özcan Yıldırım, Gizem Şengüler, Resul Geniş, Sezer Üstüngel ve Sevil Şimşek’in yer aldığı !f 2017 Reklam Filmi, geçen yıl olduğu gibi Cansu Boğuşlu yönetmenliğinde ve Tamer Üner yapımcılığında Spark Film tarafından çekildi.
Filmin görüntü yönetmenliğini Andaç Şahan ve müziklerini Tufan Aydın üstlenirken, post prodüksiyonu MOJO tarafından yapıldı.
!f İstanbul 2017 afişinde ise Amerikalı fotoğraf sanatçısı Arielle Bobb Willis’in çalışması kullanılırken, tasarımı Resul Geniş tarafından yapıldı.
!f günleri 16 Şubat’ta başlıyor!