9.01.2017
'Why Him? / Bu da Nereden Çıktı?' 20 Ocak'ta vizyonda!.
Ned, gayet samimi, sosyal birisidir ve çalışanları, arkadaşları, karısı Barb (Megan Mullaly), kızı Stephanie (Zoey Deutch) ve oğlu Scotty (Griffin Gluck) tarafından çok sevilmektedir.
Ancak “Büyük Patron” olarak anılan Ned’in 55. doğum günü sırasında Stanford’daki yurt odasından video konferans ile partiye katılan kızı Stephanie her şeyi biraz daha karmaşık hale getirir.
Fleming ailesi ve davetliler beklenmedik çıplak bir erkek arkadaş ile tanışınca büyük bir şaşkınlık geçirirler.
Kızı Stephanie’nin kişiliğini karakteristik olmayan bir şekilde sakladığı gerçeğinden rahatsız olan Ned, kızının ilk ciddi erkek arkadaşı ile tanışmak için tatilini California'da geçirmek üzere ailesiyle birlikte bir tatile çıkmayı isteksizce kabul eder.
Ned kendisini ışıltılı yüksek teknoloji dünyasında kaybolmuş hissederken, Laird’in (James Franco) kızına evlenme teklif edeceğini öğrenince büyük paniğe kapılır.
Ned, Laird’in çok seviyesiz olduğunu ve canından çok sevdiği kızı için uygunsuz bir eş olduğunu düşünür.
İstanbul Modern Sinema: Oscar'ın Yabancıları
|Elle
İstanbul Modern Sinema, Oscar heyecanı yaklaşırken,“Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor.
Bu çekişmeli yarışta adı öne çıkan yapımlara yer veren seçki, Oscar adayı olmalarına rağmen aslında Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.
Programın öne çıkan filmleri arasında Paul Verhoeven’ın Fransızca çektiği ilk film olan ve konusuyla tartışma yaratan O (Elle); İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali’nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette); İran çağdaş sinemasının en güçlü temsilcilerinden Ashgar Farhadi’nin, Arthur Miller’ın “Satıcının Ölümü” oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad’ın hayatları üzerinden yeni bir ahlak çözümlemesi sunduğu Satıcı (Forushande), İspanya’nın en ünlü yönetmenlerinden Pedro Almodóvar’ın bir kadının geçmişini anlattığı, 20. filmi Julieta; İtalya’nın temsilcisi, günümüzün en acil toplumsal sorunlarından biri olan Avrupa’daki mülteci krizini konu alan belgesel, Denizdeki Ateş (Fuocoammare) ve Singapur’un adayı, bir hapiste cellatla gardiyan arasında geçen psikolojik dram Çırak (Apprentice) yer alıyor.
Objektif ve Kolektif İstanbul grupları KATS Sahne’de!.
80’lerden bu yana Türk rock tarihinin önemli gruplarından biri olan Objektif, bugüne dek 5 albümün imza atarken sayısız konser verdi.
Son olarak, Expo 2016 Antalya’da Deep Purple konserinde ön grup olarak ses getiren Objektif, Gayrettepe KATS Sahne’nin muhteşem konser dizisi kapsamında 13 Ocak Cuma akşamı rock müzikseverlerle buluşacak.
Kendilerini “sahnede yaşayan bir grup” olarak anlatan Kolektif İstanbul, Doğu Avrupa geleneksel düğün müziklerine dayalı repertuvarını funk ve jazz altyapılarıyla yeniden yorumluyor.
Başarılı müzisyenlerden oluşan grup, coşkulu sahne performanslarıyla dinleyenlere çok eğlenceli bir akşam yaşatıyor.
Gayrettepe KATS Sahne, Kolektif İstanbul’un “Yeni Gazino” geceleri kapsamında 14 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserini ayakta izlemek isteyenlerin yanı sıra oturarak izlemeyi tercih edenlere de yemekli masa düzeni seçeneği sunuyor.
Tiyatro Martı : Hoş Geldin Boyacı
Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in sevilen oyunu Hoşgeldin Boyacı, yeni sezonunda da tiyatroseverlerden yoğun ilgi görüyor.
Seyirciyi gülmekten kırıp geçiren iki perdelik oyun, insanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını baştan sona komediyle sarmalanmış bir dille anlatıyor.
Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu Tiyatro Martı’nın ikinci oyunu Hoşgeldin Boyacı'da; yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile tatilinden yeni dönen Marcia (Berna Laçin), tadilat ve boya işleri yarım kalmış evine geldiğinde önce değişen boyacıyla (Erdal Özyağcılar), ardından sevgilisinin karısı (Gözde Çetiner) ile karşılaşır.
Her üçünü de sürprizli bir gün beklemektedir..