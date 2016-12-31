31.12.2016
2016 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri
Efenim!. öncelikle bir maruzatım var..
İnsan olarak yaptığımız hataları, yediğimiz haltları, kendimizin dışında var olduğunu hayal ettiğimiz -ne idiğü belirsiz- bir takım güçlere yükleyenlerden asla olmadım; üstelik tüm bunları, içinde bulunduğu yıla mal ederek, her şeyden habersiz o zavallıya lanet okuyup bir an önce geçip gitmesi için dua eden salaklara ise sadece gülüp geçtim..
Evet haklısınız, 2016 çok kötü bir yıldı..
Peki daha öncekileri çok mu iyilikler, güzellikler içinde; hep mutluluk şarkıları söyleyerek mi geçirdiniz acaba?!
Efenim?!
İçinde bulunduğumuz her yıla kötü dedikçe, peşinden gelen daha da bir rezil olmuyor mu sizce de?.
Şu katliamların, ortaya saçılan pisliklerin suçlusunun masum yıllar değil; adına insan denen, iki ayak üzerinde yürüyebilen biz hayvanlar olduğunu kabul etmeden -daha da doğrusu- dışardan bize emreden hiçbir 'ilahi' sesi, sözü dinlemeden sadece ve sadece vicdanımızı dinleyebilme, sadece ve sadece onun etkisinde yol alabilme bilincine ermeden, iyiliğe doğru evrilmemizin mümkünatı yok!. anlayın artık yahu!.
Öte yandan, bu gerçeğin daha da umut kırıcı bir söylemi var ama; neyse.. susuyorum..
Evet.. tam da bu yıla yaraşır sertlik ve kötümserlikte bir mukaddeme oldu; afferin bana!.
30.12.2016
'Jackie' 20 Ocak’ta vizyonda!.
74. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylık elde eden Portman'a, bu filmdeki performansıyla 2017 Oscar Ödülleri için favorilerden biri gözüyle bakılıyor.
Yakın tarihin en karanlık ve gizemli olaylarından John F. Kennedy Suikastı'nın sonrasına odaklanan filmde Natalie Portman, A.B.D.’nin ikonik First Lady'si Jacqueline Kennedy Onassis’i canlandırıyor.
Portman’ın eleştirmenler tarafından kariyerinin en iyisi olarak nitelenen performansıyla çok konuşulan filmde ona Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup ve John Hurt eşlik ediyor.
Yönetmenlik koltuğunda ise The Hollywood Reporter tarafından “günümüz sinemasının en yetenekli yönetmenlerinden biri” olarak nitelenen, Oscar adayı “No”nun yönetmeni Pablo Larraín bulunuyor.
Jackie, Türkiye’de 20 Ocak’ta vizyona girecek.
28.12.2016
Florence Foster Jenkins
New York’da bir mirasyedi olarak lüks bir yaşam süren Florence’ın (Meryl Streep) hayattaki en büyük tutkusu müziktir ve daima ünlü bir şarkıcı olma hayalini kurmuştur. Fakat bunu başarmak için önemli bir eksiği vardır: Güzel bir ses!
Her şeye rağmen ilk konserini vermeye hazırlanan Florence’ın “acı gerçeğe” karşı zorlu yolculuğundaki en büyük destekçisi ise, kocası ve aynı zamanda menajeri olan St Clair Bayfield’dır (Hugh Grant).
Usta yönetmen Stephen Frears imzalı, 30 milyon dolar bütçeli filmde Meryl Streep ve Hugh Grant’a The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Simon Helberg ve yükselen oyuncu Rebecca Ferguson eşlik ediyor.
Filmin müzikleri ise Oscar ödüllü Alexandre Desplat’a ait.
İKSV Galaları'nda Yeni Film: Jackie
Yönetmenliğini Altın Lale’li Pablo Larrain’in yaptığı film, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastla öldürülmesinin hemen öncesi ve sonrasında eşi Jacqueline “Jackie” Kennedy’nin yaşamını konu ediniyor.
Özellikle Jacqueline Kennedy’nin yaşadığı trajediyle birlikte, üstlendiği “first lady” kimliğiyle “eş” kimliği arasında kalışına, bir günde hayatının değişmesine ve fedakârlıklarına odaklanan Jackie, Türkiye’de ilk kez, 11 Ocak Çarşamba günü, saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda sinemaseverlerle buluşacak.
ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 1963 yılında suikast sonucu öldürülmesi, özellikle ABD toplumunu derinden yaralayan, bir nesli şekillendiren en büyük olaylardan biriydi.
Jackie, o sırada Başkan Kennedy ile evli olan Jacqueline Kennedy’nin suikasttan bir hafta sonra LIFE dergisine verdiği röportajı kaynak olarak alıyor ve yaşanan yıkımı suikast günü, cenaze hazırlıkları gibi gelişmeler ve aile fertleriyle ilişkiler üzerinden anlatıyor.
Filmdeki performansı hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övülen Natalie Portman, Jacqueline Kennedy’yi canlandırırken, başkanın kardeşi Robert Kennedy’yi Peter Sarsgaard, First Lady’nin yardımcısını Greta Gerwig canlandırıyor.