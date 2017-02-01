1.02.2017
'Kaygı' Berlin'den sonra Amerika'da!.
Unutma-unutturma temalı psikolojik gerilim filmi Kaygı’da başrolü daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke üstleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı da yer alıyor.
Bu yıl 10-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek South By Southwest, usta yönetmen Terrence Malick’in son filmi Song to Song ile açılacak.
1987 yılından beri düzenlenen SXSW, her yıl İnteraktif, Müzik, Film ve Komedi başlıklarında teknoloji, tasarım, sinema ve müzik alanlarında öncü ve yenilikçi isimleri ağırlıyor.
36. İstanbul Film Festivali'nde Gösterilecek Bazı Filmler!.
Sinemaseverleri dünya sinemalarından en nitelikli ve başarılı filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle buluşturan festival Nisan ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
36. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere en yenilerden klasiklere, usta yönetmenlerin başyapıtlarından yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere zengin bir program sunacak.
20’nin üzerinde bölümde yaklaşık 200 filmin yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirilecek usta sinemacıların katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, sinema dersleri ve özel etkinlikleriyle festival on bir gün boyunca İstanbul’da sinema dolu günler yaşatacak.
Festival Programından Seçmeler
Olivier Assayas’ın Cannes En İyi Yönetmen Ödüllü son filmi Personal Shopper
Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın başrolü Kristen Stewart’a teslim ettiği son filmi Personal Shopper, dünya prömiyerini Cannes’da Altın Palmiye için yarışarak yaptı.
Assayas’a Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren Personal Shopper, ünlüler için özel alışveriş elemanı olarak çalışan bir genç kızın “öte tarafla” irtibat kurmayı takıntı haline getirmesini anlatıyor.
Kristen Stewart’ın performansıyla dikkat çeken film bir yanıyla hayalet hikâyesi bir yanıyla da psikolojik gerilim. Kristen Stewart, 2015’te Olivier Assayas’ın önceki filmi Clouds of Sils Maria’daki rolüyle César Ödülü almıştı.
Tiyatro Şenay : Kader Arkadaşım
Türk müziğinin en önemli ses sanatçılarından Kamuran Akkor, tiyatro hayalini Tiyatro Şenay tarafından sahneye konan tek perdelik komedi Kader Arkadaşım ile gerçekleştiriyor.
Kader Arkadaşım, Kamuran Akkor ile başarılı oyuncu Onur Şenay’ın Aralık 2015’te birlikte kurduğu sanat ve eğitim merkezi KATS Sahne’nin prodüksiyonuyla sahneleniyor.
Kamuran Akkor ve Özden Çiftçi’nin birlikte rol aldığı oyun, bir hapishanenin demir parmaklıkları arasında geçiyor.
Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu (Kamuran Akkor) ile hayatında daha önce hiçbir davaya girmemiş ama meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir avukat (Özden Çiftçi) kafa kafaya verirse ne olur?
Hayatlarını kaçırmış bu iki insan, ortak bir noktada nasıl buluşur ve kim kime yardım eder?
Birbirlerini tanımazken bir anda kader arkadaşı olan bu iki kadının, birlikte girmeleri gereken bir dava ve mutlu olmayı bekledikleri bir sonuç vardır.
31.01.2017
!f Yarın : Sanal gerçeklik !f İstanbul'da!.
!f Yarın kapsamında sohbetler, atölyeler ve sanal gerçeklik sergisi 17-26 Şubat tarihlerinde Alt Sanat Mekânı’nda sanatseverleri ve heyecan arayan !f’çileri bekliyor.
Deniz Tortum’un küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, Phil adlı androidin gözlerinden geleceğe bakacağımız “Ben, Philip”ten Zeki Müren’in hayranlarından gelen mesajları biriktiren telefon hattının hikâyesini konu alan “Zeki Müren Hattı”na, son yılların en çok ses getirmiş çalışmaları, !f İstanbul boyunca ücretsiz deneyimlenebilecek.
İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 5. kez gerçekleşecek ve 16 Şubat’ta başlayacak 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği !f Yarın, !f’çileri sinema başta olmak üzere sanat ve medya alanını derinden etkileyen ve geleceğin sanat dalları arasında anılmaya başlanan sanal gerçekliğin heyecan verici ve başdöndürücü dünyasına davet ediyor.